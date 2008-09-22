Bursa Sarp'a sarmadı!

Turkcell Süper Lig'de Bursa'da oynanan maçta Bursaspor, Kayserispor'u Mustafa Sarp'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
22 Eylül 2008 03:00
Turkcell Süper Lig'de Bursa'da oynanan maçta Bursaspor, Kayserispor'u Mustafa Sarp'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
Turkcell Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Bursaspor ile kendi evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor arasındaki mücadeleyi ev sahibi Bursaspor 1-0 kazandı.
Bursaspor'da Zuniga sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, yeni transfer Yusuf Şimşek 3 maçlık cezası ardından ilk kez yeşil-beyazlı formayı giydi.
Kayserispor'da ise sakatlıkları devam eden Aydın, Cangale Ragıp ve Koray sakatlıkları nedeniyle kadroya yer almadı.
Ev sahibi Bursaspor ilk yarıda genç golcüsü Sercan Yıldırım ile gol pozisyonları bulurken, deplasman takımı Kayserispor ise Mehmet Topuz ve Aghahowa ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı.
Bursaspor ilk yarının son dakikalarında Yusuf Şimşek'in kornerden gelen topunda Mustafa Sarp'ın kafa vuruşla devreyi 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Kayserispor beraberlik için gol ararken, ev sahibi Bursaspor farkı ikiye çıkarmak için rakip kalede pozisyonlar üretmeye çalıştı.
Kalan dakikalarda her iki takımın da gol çabaları sonuç vermeyince Bursaspor, bu sezon kendi sahasında oynadığı ilk maçta Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 9'a yükseltirken, Kayserispor ise 5 puanda kaldı.
BURSASPOR: 1 - KAYSERİSPOR: 0
Stat: Atatürk Hakemler: Süleyman Abay, Murat Şahin, Cem Hanoğlu Bursaspor: Ivankov xxx, Veli xx, Ömer Erdoğan xx, İbrahim Öztürk xx, Mustafa Keçeli xx, Mustafa Sarp xxx, Bekir Ozan xx, Yusuf Şimşek xxx, Fabricio xx (Dk. 63 Volkan Şen xx), Gökhan Güleç xx (Dk. 90 Romaschenko ?), Sercan Yıldırım xxx (Dk. 75 Adriano xx) Kayserispor: Souleymanou xx, Durmuş xx (Dk. 83 Tevfik Köse x), Ali Turan xx, Eren xx, Toledo xx, Mehmet Eren xx, Saidoo xx, Mehmet Topuz x, Abdullah Durak xx (Dk. 74 Bilal Aziz x), Aghahowa x, Umut Koçin xx (Dk. 46 Turgay Bahadır) Gol: Dk. 44 Mustafa Sarp (Bursaspor) Sarı Kartlar: Dk. 26 Bekir Ozan, Dk. 36 Mustafa Keçeli, Dk. 68 Sercan Yıldırım (Bursaspor), Dk. 52 Ali Turan, Dk. 54 Durmuş, Dk. 65 Eren, Dk. 80 Toledo (Kayserispor) Kırmızı Kart: Dk. 87 Toledo (Kayserispor)
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Bekir Ozan'ın sol kanattan yerden gönderdiği pasla ceza alanı dışında topla buluşan Sercan Yıldırım, kaleci Souleymanou ile karşı karşıya kaldı. Konuk takımın savunma oyuncuları, yerinde müdahaleyle Sercan'dan topu çalarak, mutlak gol pozisyonunu engellemiş oldu.
12. dakikada sağ kanattan Mehmet Eren'in pasıyla ceza alanının yaklaşık 5 metre önünde topla buluşan Umut Koçin, Bursaspor kalesine sert bir şut gönderdi. Kaleci Ivankov, iyi bir refleksle şutu savuşturmasını bildi.
28. dakikada Mehmet Topuz, sağ kanattan Aghahowa'nın arapasıyla ortadan ceza alanına girdi. Yeşil-beyazlı takımın savunma oyuncuları, şut atmakta geç kalan Mehmet Topuz'un ayağından topu alarak, kalelerindeki tehlikeyi uzaklaştırdılar.
43. dakikada ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Sercan Yıldırım, Kayserisporlu savunma oyuncularını üstüste çalımlayarak ceza alanına girdi. Sercan Yıldırım'ın şutunda top, uzak kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada evsahibi takımın kazandığı köşe vuruşunu Yusuf kullandı. Mustafa Sarp, Yusuf'un ortasında iyi yükselerek düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.
İKİNCİ YARI
57. dakikada güzel hareketlerle çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Şimşek, Sercan Yıldırım'a pas attı. Sercan, aldığı pası Gökhan'a aktardı. Gökhan, yakın mesafeden plase bir vuruşla evsahibi takımın 2. golünü kaydetmek istese de kaleci Souleymanou, topu son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.
58. dakikada Mehmet Topuz'un pasında sağdan ceza alanına giren Turgay Bahadır, topa sert vurdu. Kalesinden açılan Ivankov'un üzerinden geçen top, uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
59. dakikada Yusuf Şimşek, konuk ekibin oyuncularını çalımlayarak, topu kale önünde boş durumda bulunan Gökhan Güleç'e attı. Gökhan Güleç, yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminin etkisiyle ayağı kayıp düşünce, Bursaspor mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.
72. dakikada Toledo'nun soldan ceza alanına girerek vurduğu şutta, kaleci Ivankov topa yatarak sahip oldu.
90. dakikada Aghahowa'nın ceza alanının dışından sert şutunda top, kaleci Ivankov'u geçti. İbrahim Öztürk, topu çizgi üzerinde müdahele ederek uzaklaştırdı.