Bursa 'Sağlam' başladı



Bursaspor, yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile çıktığı ilk lig maçında kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Romaschenko ve Sercan Yıldırım'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.



Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u her iki yarıda attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı.



Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk lig maçına çıkan ev sahibi Bursaspor'da yeni transfer Ali Tandoğan forma giyerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise yeni transfer İskender Alın ilk onbirde başladı.



Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Gökhan Güleç ile gol pozisyonları üretmeye çalışırken İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise forvet hattında Gökhan Kaba, Bebbe ve İskender ile gol aradı.



İlk yarıda Bursaspor'un rakibine göre daha üstün oynadığı görünürken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor kontraataklarla gol aradı.



34. dakikada Maxim Romaschenko'nun kullandığı serbest vuruş kimseye dokunmadan direk ağlara gitti ve Bursaspor 1-0 öne geçti.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda deplasman takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor'a oranla daha etkili ve atak olduğu görüldü.



Bir türlü beraberlik golünü bulamayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 70. dakikada Bursaspor'un genç yıldızı Sercan Yıldırım'ın attığı golle 2-0 mağlup duruma düştü.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç ev sahibi Bursaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Bursaspor puanını 25'e çıkartırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 19 puanda kalmış oldu.



BURSASPOR: 2 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0



Stat: Atatürk



Hakemler: Özgüç Türkalp, Muhittin Gürses, Mustafa Sönmez



Bursaspor: Ivankov, Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Mustafa Keçeli, Volkan Şen, Bekir Ozan, Mustafa Sarp, Romashchenko, Gökhan Güleç, Sercan Yıldırım



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic, Marcin Kus, Metin Depe, Cesario, Gökhan Süzen, Serhat Gülpınar, Mahmut Tekdemir, Erman Kılıç, Gökhan Kaba, Bebbe, İskender Alın



Sarı kartlar: Dk. 17 Bekir Ozan, Dk. 45 Ali Tandoğan (Bursaspor), Dk. 20 Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Goller: Dk. 34 Romashchenko ve Dk. 70 Sercan Yıldırım (Bursaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada orta alandan gelen pasa hareketlenen Bursaspor'dan Gökhan Güleç, kaleci Hasagic'le karşı karşıya kaldı. Hasagic, yerinde bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı.



24. dakikada Mustafa Keçeli'nin sol kanattan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sercan Yıldırım, vole vurdu. Hasagic, yakın mesafeden sağ tarafına gelen topu son anda çeldi.



28. dakikadaki konuk takım atağında Erman Kılıç, Gökhan Kaba'yla duvar pası yaparak ceza sahası içine girdi. Erman'ın düzgün vuruşunda top kaleci Ivankov'da kaldı.



34. dakikada, Bursaspor sağ kanattan serbest atış kazandı. Topun başına gelen Romashchenko, ceza sahasına orta yaptı. Kimseye değmeyen top ağlarla buluştu: 1-0



45. dakikada Cesario'nun ceza sahasına yaptığı ortada Erman Kılıç, düzgün bir kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ivankov'u aşan topu, Bursasporlu defans oyuncuları müdahale ederek uzaklaştırdı.

