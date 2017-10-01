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Bursa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan veya bulunduranların yakalanması amacıyla operasyonlar düzenleyen polis, 11 kişiyi gözaltına aldı

01 Ekim 2017 15:34

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan veya bulunduranların yakalanması amacıyla operasyonlar düzenleyen polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan veya bulunduran şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Merkez Nilüfer İlçesinde yapılan operasyonda H.E.Ö. ve T.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da satışa hazır halde bir miktar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Merkez Yıldırım İlçesinde yapılan bir diğer uygulamada ise uyuşturucu madde bulundurmak suçundan toplam 9 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, \'çıkı\' diye tabir edilen şekilde paketlenmiş çok sayıda bonzai ile metamfetamin maddeleri ele geçirildi.
Yakalanan toplam 11 kişiden H.E.Ö. ve T.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, diğer 9\'u hakkında uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan cezai işlem yapıldı.

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