-BURSA POLİSİ KENDİNİ SAVUNDU İNEGÖL (A.A) - 02.10.2010 - Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, Bursaspor Kulübü Başkanı'nın ''yanlışlıkla'' gözaltına alınmasıyla ilgili ''Olayda bir yanlışlık var, ancak bu yanlışlık polis teşkilatına ait bir yanlışlık değil'' dedi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yenilenen İnegöl Polis Merkezi'nin hizmete açılması ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla alınan araçların hizmete sunulması nedeniyle düzenlenen törenlere katılan İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a gazeteciler tarafından İbrahim Yazıcı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili sorular yöneltildi. Bakan Atalay, sorular üzerine ''Ben bir şey söylemeyeyim konuyla ilgili. Valimiz biliyor, o söylesin. O konuyla ilgili açıklama yapıldı herhalde'' yanıtını verdi. Bunun üzerine söz alan Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, konuyla ilgili geniş bir açıklamanın dün yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: ''Olayda bir yanlışlık var, ancak bu yanlışlık polis teşkilatına ait bir yanlışlık değil. Polis teşkilatı kendisine gelmiş olan dosyanın içeriğine göre işlemleri yaptı.''