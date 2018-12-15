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Bursa Mudanya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Meydana gelen depremin 5.7 km derinliğe sahip olduğu öğrenildi

15 Aralık 2018 17:28

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler ekranına yansıyan bilgilere göre Bursa'da meydana gelen depremin 5.7 km derinliğe sahip olduğu öğrenildi.

Bursa Mudanya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.26'da Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.7 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.

Son depremler

12:26:06 40.3793 28.9930 5.7 -.- 3.9 3.6 ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) 

10:05:44 36.9492 27.5783 4.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 

10:03:42 36.9308 27.5877 5.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 

08:43:02 39.8925 30.5395 0.0 -.- 1.5 -.- HEKIMDAG-TEPEBASI (ESKISEHIR) 

08:37:24 36.5033 28.7353 4.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ 

08:15:45 37.0195 27.7920 7.6 -.- 1.7 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) 

08:02:48 37.3803 38.7275 7.2 -.- 2.3 -.- CAKMAK-(SANLIURFA)REVIZE01 (08:02:48)

04:29:58 35.6903 26.7845 5.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 

02:53:37 38.7123 38.1350 2.9 -.- 2.0 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) 

02:40:21 36.4667 28.0870 49.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ 

01:13:38 40.7373 29.2625 4.7 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 

01:12:46 38.7050 38.1148 5.6 -.- 2.1 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) 

01:07:50 38.2965 44.1930 7.8 -.- 2.2 -.- YURTTEPE-BASKALE (VAN)

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