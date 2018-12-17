Bursa merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operayonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kapatılan örgüte ait derneklerde yönetici ve üye olan 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri de şüphelilere ait Bursa, İstanbul ve Manisa\'daki adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya\'ya para yatırdıkları iddia edildi.