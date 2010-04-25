Bursa koltuğu kaptırdı

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Kasımpaşa’dan Mecidiyeköy’e haberi gelmiş Bekir’in golünün. Artık Bursaspor için beraberlik liderliği kaybetmek demek. Galatasaray’ın şampiyonluğu iyice Kaf Dağı’nın ardında. Ama Şampiyonlar Ligi var, “Yatacak” diyenleri mahcup etmek var. Galatasaray’ın yenilme ihtimalini “yatmaya” bağlayanlar Bursaspor’un bu sezon hem Fenerbahçe’yi hem de Beşiktaş’ı geriden gelip İstanbul’da devirdiğini bilerek göz ardı ediyorlar. Yaşamımızı komplo teorilerine esir ediyoruz. Bu teorileri ortaya atanlar, biz inandığımız sürece daha neler üretecek neler!NTV Spor'un haberine göre kazanmak isteyen iki takımın maçında savunmalar ileride kurulunca arkaya sarkmak pozisyon anlamına geliyordu. 8’de Giovani sol çaprazdan sert vurdu. Top az farkla dışarı gitti. 16’da Sercan, önünü boşalttı. Şutunu çekerken Galatasaray taraftarları gözlerini kapattı. Ama Neill, taraftarına uymadı ve topa dokunarak bir golü önledi. 20’de Sercan sağda boş kaldı. Ergic, ellerini açmış topu bekliyordu. Ne var ki üzerine gelen Aykut’u geçen Sercan, topu ayağından açtı.İki takım da hızlı oynayınca tempo arttı. 22’de yıllar önce Juventus’un keşfettiği Ergic’in şutunu Aykut kurtardı. 27’de Baros, topla dalgaları yara yara gitti. Yaydan vurdu. Ama “Gol” diye ayağa kalkanlar hüsranla yerlerine oturdu.44’te Mehmet Topal’ın La Liga’ya yakışacak türden zımbasını Ivankov kurtardı. 45+4’te Sercan sağdan geldi. Karambolde topu önünde buldu Volkan. Aykut ve kale vardı önünde Volkan’ın. Ama genç yıldız, üstten auta attı topu.48’de Volkan’la olgunlaştı Bursaspor kontratağı. Sağdan ortasına Sercan dokunabilse kuşkusuz tabela değişecekti. 50’de Sercan slalom yaparak ceza alanına girdi. Soldan vuruşunda Aykut başarılıydı. Tempo artışına devam! 58’de bu kez Galatasaray geldi. Elano’nun şutu Giovani’den sekip Keita’nın önüne geldi. Afrikalı istemediği şekilde dikti topu.62’de Ömer Erdoğan yıllar önce formasını giydiği Galatasaray kalesine kafasını vurduğunda yankında kimseler yoktu. Aykut müthiş bir refleksle golü önledi. 64’te Keita yakından kaleciye takıldı. Atağın devamında yine Keita gole yaklaştı. Ali doğru yerdeydi. 68’de Ali, bu kez geçmişte Gençlerbirliği formasıyla Sporting Lizbon kalesine gönderdiği frikiklerden birini gönderdi. Az farkla dışarı çıktı top.70’te Arda sağ sıfırdan ortaladı. Euro 2004 ve 2009 Turkcell Süper Lig gol kralı Milan Baros yakın mesafeden kafayı dışarı attı. 73’te Galatasaray’ın en iyilerinden Neill, ikinci sarıdan atılıverdi. Avustralyalı her şeye rağmen devre arası yapılan tek iyi transfer Galatasaray’da. Aynı pozisyonun devamında Zapotocny de Neill’a katıldı ikinci sarıyla. 80’de Hakan Balta’nın müthiş şutunda köşede Ivankov vardı.İki kırmızı karta kadar inanılmaz bir tempoyla oynandı maç. Ligimiz standartlarının üzerine çıkıldı. Anlı şanlı forvetler bir gol atamadılar. Açıkça söylemek gerekirse futbol adına bütün güzellikler yerine getirildi ama Fenerbahçe’ye liderliği ve avantajı verdi iki takım.