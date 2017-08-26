Bursa-İzmir yolunda tatil kuyruğu

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin 10 güne çıkartılması sonrası Ege Bölgesi\'ne gitmek isteyen tatilciler, Bursa-İzmir Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bayram tatilinin dün akşam başlamasından sona özellikle İstanbul\'dan, tatillerini Balıkesir\'in ilçeleri ve İzmir sahillerinde değerlendirmek isteyen tatilciler, Bursa-İzmir Karayolu\'nun gidiş istikametinde uzun kuyruklar oluşturdu. Dün akşam başlayan araç yoğunluğu bugün daha da arttı. Zaman zaman 25 kilometreye ulaşan kuyruklar nedeniyle araç sürücüleri ve yolcuları su bulmakta, tuvalet ihtiyaçlarını gidermekte sıkıntı yaşıyor. Polis ve jandarmanın trafik ekipleri güzergahlar üzerinde aldıkları önlemlerini 24 saat sürdürüyor. Yetkililer, \"Şu anda İzmir istikametine gidişte yoğunluk var. Bu daha da aratacak. Bayramın son iki günü ise bu kez Bursa\'ya gelişte aynı hareketlilik olacak. Ekiplerimiz gerekli önlemleri aldılar\" dediler.

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