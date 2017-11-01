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Bursa iş düyasına FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da bu sabaha karşı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iş dünyasından 50 kişi gözaltına alındı

01 Kasım 2017 17:27

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA\'da bu sabaha karşı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda iş dünyasından 50 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bu sabah şafak vakti operasyon düzenledi. Bursa merkez ve İnegöl ilçesindeki operasyonlarda FETO/PDY terör örgütüne finansal destek sağladığı ve para yardımında bulunduğu öne sürülen iş dünyasından 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Nilüfer\'deki Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.
 

 

 

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