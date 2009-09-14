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Spor

Bursa-Fenerbahçe maçından sonra olay

Bursaspor ile Fenerbahçe maçı ardından, konuk takım tribünlerinde çıkan arbedede iki sarı-lacivertli taraftar yaralandı.

14 Eylül 2009 03:00

Bursaspor ile Fenerbahçe  maçı ardından, konuk takım tribünlerinde çıkan arbedede iki sarı-lacivertli taraftar yaralandı.

Maçın ardından yaklaşık bir saat Atatürk Stadı tribünlerinde bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Emniyet güçleri, taşkınlık yapan taraftarlara dağılmaları için biber gazı sıktı.

Bazı taraftarlar biber gazından etkilenmemek için tribündeki tuvaletlere kaçtı. Burada çıkan arbedede biri boynundan, diğeri de elinden iki taraftar yaralandı.

Boynundan yaralanan Kadir Yakut (18) adlı taraftar, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakut, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Elinden yaralanan diğer taraftar ise olay yerinde tedavi edildi. Daha sonra otobüse bindirilen taraftar, İstanbul'a gitti.

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