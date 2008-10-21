Bursa F.Bahçe'ye bileniyor



Turkcel Süper Lig liderliğini, Eskişehirspor mağlubiyetiyle kaçıran Bursaspor, deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenerek kendisini affettirmek istiyor.



Haftasonu Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklara başladı. Özlüce Tesisleri'nde günde çift antrenman yapan Yeşil-beyazlılar, uzun yıllar sonra yakaladıkları liderlik şansını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.



Eskişehirspor maçında oynana kötü futbol ve alınan 2-1'lik yenilgiden dolayı son derece üzüntülü oldukları gözlenen futbolcuların tek tesellisi ise taraftarın maçtan sonra destek vermesi oldu.



Fenerbahçe maçını tekrar çıkış maçı olarak gören Yeşil-beyazlıların istasyon çalışmasındaki hırsı Teknik Direktör Samet Aybaba'yı da memnun etti. Antrenmana sağ üst adalesinde sertleşme bulunan kaelci Ivankov ile sakatlıkları devam eden Kirita, Leandro ve Adriano katılmadı.



Yaklaşık 1 saat süren sabah antrenmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Bursaspor'un Giresunspor'dan transferi Emrah Kiraz ile Güney Amerikalı golcü futbolcu Zuniga, Fenerbahçeyi yenmekten başka bir şeyi düşünmediklerini söylediler. Galatasaray'ın Trabzonspor'u mağlup etmesinin ardından yakaladıkları liderlik şansını kaybetmenin kendi hataları olduğunu söyleyen Emrah Kiraz, İbrahim Öztürk'ün cezalı duruma düşmesi sebebiyle Yeşil-beyazlı formayı giyebilecek olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Hocasının kendisine şans vermesi halinde hazır olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Önümüzde çok önemli bir maç var. Eskişehirspor maçından dolayı çok üzgünüz. Büyük bir şanssızlık oldu. Büyük bir hataydı. Biz bundan büyük ders çıkarttık. Kadıköy'e 3 puan için gideceğiz. Yenemezsek yenilmeyeceğiz" dedi.



Bursaspor'un Güney Amerika'dan transferi golcu futbolcu Ysrael Yanez Zuniga ise, Kadıköy'de oynamak için hocasından kendisine şans vermesini istedi. Son haftalarda gözle görülür bir form düşüklülüğü yaşayan Adriano'un sakatlanması ve Eskişehirspor maçında girmesinin ardından gol atması üzerine dikkatleri üzerinde toplayan Zuniga, uzun süren sakatlık döneminden kurtulduğunu belirtti. Eskişehirspor maçında gol atmasına rağmen yenilmelerinden dolayı sevinemediğini söyleyen golcü futbolcu Zuniga, "Yeni yeni kendime gelmeye başladım. Hazırlık dönemindeki Zuniga'ya geri dönüyorum. Şuan hocamın güvenini kazanmaya çalışıyorum. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynamayı herkes ister. Ben de çok istiyorum. Ama bu bana bağlı değil. Hocamın kararı olacak. Ben hocamın kararını değiştirmek için çalışarak takıma girmeyi başaracağım" diye konuştu.



Eskişehirspor maçında çok tartışılan pozisyonda golü koluyla attığını itiraf eden Zuniga, "Ben yapılan ortaya direkt vuracağımı düşünüyordum. Defanstan birisine çarptı. İstekli gittiğim sırada top koluma çarptı ve gol oldu" ifadelerini kullandı.



