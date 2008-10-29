Bursa Es-Es'i devirdi



Fortis Türkiye Kupası (D) grubu mücadelesinde Bursaspor Eskişehirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek grup mücadelelerine 3 puan ile başladı, hafta sonu Fenerbahçe karşısında aldığı 5-2'lik mağlubiyetine ardından moral buldu.



Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Bursaspor'a galibiyeti getire golller 9. dakikada Marcelo Rodrigues ve 34. dakikada Ysrael Zuniga'dan geldi. Kupada D Grubu'nda ikinci maçlar 11-12 Kasım tarihlerinde oynanırken, Bursaspor 12 Kasım'da Ankaragücü'nü evinde ağırlayacak, Eskişehirspor ise Tokatspor deplasmanına çıkacak.

