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Ekonomi

Bursa dünyaya açılıyor

Lufthansa Havayolları'nın, Münih-Bursa arasında tarifeli seferlerle, aktarmalı olarak Avrupa ve dünyaya ulaşım sağlanabilecek.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - Lufthansa Havayolları'nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Münih-Bursa arasında 1 Ağustos Pazar günü başlayacak olan tarifeli seferlerle, aktarmalı olarak Avrupa'nın ve dünyanın diğer ülkelerine ulaşım sağlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lufthansa Havayolları'nın Münih–Bursa arasında başlatacağı tarifeli seferlerde, sabah saat 04:10'da Bursa'dan kalkacak uçak, saat 05:55'de Münih'e varacak.  Münih'ten dünyanın farklı ülkelerine gitmek isteyen yolcular, 35 dakikalık beklemeden sonra Kopenhag, Varşova ve Paris'e; 50 dakika sonra kalkacak uçaklarla da Nice ve Marsilya'ya 325 TL'den başlayan fiyatlarla ulaşmış olacak. 

Avrupa şehirlerine günübirlik iş amaçlı giden yolcular, aynı gün 21:45'de Münih'ten kalkacak uçakla 01:15'te doğrudan Bursa'ya gidebilecek. Bu uygulamayla Bursalılar, İstanbul'dan sabah kalkan ve ancak öğle saatlerinde Avrupa'ya ulaşan uçaklara yetişmek için gece yarısı İstanbul'a gitmek zorunda kalmayacak ya da İstanbul'dan gece yarısı Bursa'ya ulaşmaya çalışmayacak. Öte yandan, Münih ile Bursa arasında başlayacak tarifeli seferlerde vatandaşların Yenişehir Havaalanı'na ulaşımda sorun yaşamamaları için Bursa Büyükşehir Belediyesi, uçuş saatlerine göre planlanan otobüs seferlerini 2 Ağustos Pazartesi günü başlatacak. 

Yenişehir Havaalanı'ndan saat 04:10'da Münih'e hareket edecek uçak için Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden saat 01.00'de hareket edecek belediye otobüsü, Merinos, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kestel duraklarından alacağı yolcularla havaalanına ulaşacak. 

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri karşılıklı olarak yapılacak seferlerde Münih'ten 21:45'te havalanacak uçak, saat 01:15'te Yenişehir Havaalanı'nda olacak. 

Bu saatte havaalanında hazır bekleyecek otobüs de aynı güzergâhı takip ederek vatandaşları Bursa'ya ulaştıracak.


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