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Spor

Bursa, dünya şampiyonunu devirdi

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan Eczacıbaşı VitrA, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi

28 Ekim 2016 12:01

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 2
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Saadettin Deleri, Sevda Güler

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Gomes, İvana, Dora (Ceren Cihan-Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Merve Albayrak)

Eczacıbaşı VitrA: Tijana, Thaisa, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Nilay Özdemir, Tatiana (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Akoz, Gözde Yılmaz, Maja, Neslihan Güler Demir)

Setler: 25-19, 25-22, 19-25, 19-25, 16-14
Süre: 127 dakika (25, 30, 26, 27,19)

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Eczacıbaşı VitraBursa Büyükşehir BelediyesiVenüs Sultanlar Ligi

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