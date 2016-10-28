Bursa, dünya şampiyonunu devirdi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 2
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Saadettin Deleri, Sevda Güler
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Gomes, İvana, Dora (Ceren Cihan-Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Merve Albayrak)
Eczacıbaşı VitrA: Tijana, Thaisa, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Nilay Özdemir, Tatiana (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Akoz, Gözde Yılmaz, Maja, Neslihan Güler Demir)
Setler: 25-19, 25-22, 19-25, 19-25, 16-14
Süre: 127 dakika (25, 30, 26, 27,19)