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Ekonomi

Bursa, dünya otomotiv devlerini ağırlayacak

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da 14-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu'nun tanıtım toplantısında konuşan Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hüseyin Durmaz, 28 ülkeden 100’den fazla sektör temsil

10 Ekim 2017 16:47

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da 14-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu\'nun tanıtım toplantısında konuşan Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hüseyin Durmaz, 28 ülkeden 100’den fazla sektör temsilcisinin organizasyona katılacağını söyledi.
Türkiye\'nin ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan Bursa OSB, 2017 yılında Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu\'na ev sahipliği yapacak. Türkiye’den 120’nin üzerinde sektör temsilcisinin yer alacağı organizasyon, 14-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu hakkında bilgi veren OSB Başkanı Durmaz, \"Bu kez dünya çapında bir organizasyona ev sahipliğine hazırlanıyoruz. 3 gün boyunca dünya otomotiv devlerinin temsilcileri Bursa’da bir araya gelecek. Yeni modelleri, yeni siparişleri, trendleri, sektörün durumunu ve geleceğini konuşacaklar\" dedi.
Meksika, Kolombiya ve ABD’de daha önce düzenlenen; ancak Avrupa’da ilk kez yapılacak organizasyona Japonya’dan AISIN, Toyota Boshuku, Toyatatsu, Denso, Rusya’dan Maz, Kamaz, Lada; Fransa’dan Gazelle, Almanya’dan BMW; İran’dan Khodro, Saipa ve Sapco gibi firmaların temsilcileri katılacak. Bursa\'daki otomotiv sektöründen de önemli firmaların organizasyona katılacağını belirten Durmaz, \"Bursa’dan Oyak Ranult, Tofaş, Karsan, Yazaki, Bosch, Valeo, diğer illerden de Honda, Otokar, Vestel bu etkinliğe katılacaklar\" dedi.
Otomotiv endüstirisinin ülke ekonomisindeki yerine dikkat çeken OSB Başkanı Durmaz, şöyle konuştu:
 \"Otomotiv endüstrisi belirli disiplinlerle çalışan, kayıt dışının bulunmadığı, teknoloji yoğun faaliyetlerin olduğu, ihracatta kilogram fiyatının ortalamaların 2-3 katına çıktığı bir üretim alanıdır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ülkemizin toplam ihracatı içinde otomotiv endüstrisinin yüzde 20 gibi büyük bir payı bulunmaktadır. Mesela bu yılın ilk 9 ayında ülkemizden yapılan toplam 106 milyar 739 milyon dolarlık ihracat içinde otomotiv endüstrisi ürünlerinin tutarı 20 milyar 773 milyon dolar düzeyindedir. Ve tabii ki Bursa ana sanayi fabrikaları ve yüzlerce yan sanayi tesisi ile Türk otomotiv endüstrisinin başkenti durumundadır. İşte bu yüzden Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu\'nun Bursa’da düzenlenmesi çok isabetlidir.\"

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