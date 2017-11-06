'Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'ni 15 bin kişi ziyaret etti

BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen \'Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri\'ni 3 günde, 15 bin kişi ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğa sporlarına elverişli mekanlarla dolu Bursa\'yı ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, doğa sporlarını ve doğa turizmini anlatmak ve sevdirmek amacıyla \'Bursa Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri\' isimli etkinlik düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde yapılan etkinlikte dağcılık, bisiklet, kano, yelken, izcilik, kayak, hava sporları, atçılık, mağaracılık, motorsporları, oryantiring, dalış, off-road, kamp-karavan ve spor tırmanışı gibi doğa sporları branşlarında faaliyet gösteren 58 kulüp ile dernek ve doğa turizmi alanında çalışan kurumlar, stant açtı. Arama kurtarma köpeklerinin gösterileri, bisiklet yarışı, simülasyon ve drone gösterileri gibi etkinliklerin yanında ünlü isimlerle söyleşiler de yapıldı.

CNN Türk\'te yayınlanan Yeşil Doğa programının yapımcısı Güven İslamoğlu, eğitmen ve doğa bilimci Serdar Kılıç, milli sporcu ve Balkan Dağ Tırmanışı Şampiyonu Yasemin Zengin, Profesyonel Dağcı ve Tırmanışçı Tunç Fındık, Türkiye’nin görme engelli ilk dağcısı ve görme engelli milli ilk atleti Necdet Turan, bisikletiyle dünyayı gezen Soner Sarıhan ve ailesi, \'Rotasız Seyyah\' kitabının yazarı Mehmet Genç ve milli bisikletçi Ahmet Örken’in söyleşileri katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

\'Doğa seni çağırıyor\' sloganıyla yola çıkan etkinliğin ana temasını, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2\'nci Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü\'nce koruma altına alınan \'gök sığırkuyruğu\' oluşturdu. Sadece Bursa’nın Gürsu ilçesinde yetişen ve nesli tükenmekte olan yerel endemik bitki gök sığırkuyruğu konusunda tanıtım yapılarak, farkındalık oluşturuldu. Etkinliği 3 günde, 15 bin kişi ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI