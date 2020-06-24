Bursa'daki sel felaketi 'ödeneksizlik' nedeniyle engellenememiş!

Bursa Kestel’deki beş kişinin öldüğü, bir kişinin kaybolduğu sel felaketinde, derelerin yeterince ıslah edilmemesi ve altyapı eksikliğinin büyük etkisi oldu. Devlet Su İşleri (DSİ), taşkın önlemeye yönelik çalışmaların tümünü ödenekleri kesildiği için yapamadığını bildirdi. İktidarın 2019 başında açıkladığı ancak hayata geçiremediği tasarruf önlemleri nedeniyle DSİ gibi birçok kamu kurumunun ödenekleri kesildi. Bunun yanı sıra DSİ’nin kamu kaynaklarının belli çevrelere aktarılmasına neden olan ihaleleri ile usulsüzlük iddiaları da Sayıştay raporlarına yansıdı.



DSİ Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan performans sonuçlarına göre “Yerleşim yerleri ve tarım arazilerinde taşkın sularının oluşturacağı zararları kontrol altına alma” hedeflerinin çok gerisinde kalındı. Akarsularda ıslah ve taşkın kontrolü tesisleri inşa edilmesi ve mevcut tesislerin devamlılığının sağlanması hedefinin gerçekleşme oranı yüzde 34 oldu. Yıl içerisinde yılbaşı ödenekleri üzerinden tasarrufu gidilmesi nedeniyle yüklenicilerin acz içine düştüğü ifade edilen faaliyet raporunda, ayrıca kamulaştırma sorunları nedeniyle de ıslah güzergâhlarının tesliminde gecikmeler yaşandığı ifade edildi.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre 240 yerleşim yerinde planlanan taşkını önleme faaliyetlerinde de hedefe ulaşılamadı. 61 yerleşim yerinde önlem alınamadığı bunda da ödeneklerde tasarruf önlemlerinin etkili olduğu bildirildi. 70 taşkın tesisinin bakım ve onarımının yapılması planları da aksadı. Bunlardan 34’ünde bakım ve onarım yapılabildi. Taşkın önleme ve sonrasında etkili olan makine ve ekipmanların etkili şekilde kullanılması hedefinin de personel yetersizliği ve ilave görevler nedeniyle gerçekleşemediği bildirildi.



DSİ, taşkını önleme faaliyetlerinin yanı sıra diğer çalışmalarında da hedeflerin çok gerisinde kaldı. Tarımda, suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için yürütülecek çalışmalar yüzde 19 seviyesine ulaşabildi. Yenilemesi tamamlanacak üç sulama tesisinden sadece biri yenilenebildi. “Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için hidroelektrik enerji arzını artırma” hedefinde gerçekleşme oranı ‘0’ oldu. Raporda taşkınlarla ilgili şu değerlendirme yapıldı: “Taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kayıp her yıl ortalama 100 milyon dolara ulaşmaktadır. Özellikle son yıllarda düzensiz ve pik yağışların artması nedeniyle yaşanan taşkınlarla, şiddetli lodos ve depremler sonucu ortaya çıkan zararların giderilmesi ve uzun yıllar gereği gibi yapılamayan ve yerleşim birimlerinden geçen taşkın tesisleri onarımlarının tamamlanabilmesi için yeterli ödeneğin temin edilmesi gerekmektedir.”