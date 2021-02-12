Bursa’daki ‘Boğaziçi eylemi’ne müdahale: 19 kişi gözaltına alındı

Bursa’da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek için toplananlara polis müdahale etti, 19 kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler bir ayı aşkın süredir devam ediyor.
Polis, Osmangazi ilçesindeki Setbaşı’nda toplanan ‘Bursa Demokrasi Güçleri’ üyelerine dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Dağılmayan gruba müdahale edildi.
HDP’nin eski il başkanı Yüksel Akgün dahil 19 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. (DHA)