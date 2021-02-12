Bursa’daki ‘Boğaziçi eylemi’ne müdahale: 19 kişi gözaltına alındı

Bursa’da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek için toplananlara polis müdahale etti, 19 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler bir ayı aşkın süredir devam ediyor.