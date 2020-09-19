Bursa'da transfobik saldırı: Bir erkek, trans bir kadını bıçakla yaraladı!

Bursa'da M.S. (32), internetten tanışıp buluştuğu trans kadın B.Ş.'yi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. M.S., sosyal medyadan tanıştığı B.Ş. ile anlaşıp evine gitti. M.S., B.Ş.’nin trans kadın olduğunu fark edince B.Ş.’yi boğazından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı.

B.Ş.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'ın aktardığına göre B.Ş. ile sinir krizi geçiren M.S. hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





