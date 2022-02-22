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Bir hafta önce Koronavirüs'ü atlatan 39 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kadının ölüm nedeni henüz belirlenemedi

22 Şubat 2022 11:30

Bursa'da Nihal Arslan (39), annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesi izi olmayan Arslan'ın, 1 hafta önce Covid-19'u atlattığı öğrenildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın 1 hafta önce Koronavirüs'ü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı.

Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

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