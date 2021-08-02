Bursa'da sıcaklık rekoru bekleniyor, yetkililer "sokağa çıkmayın" uyarısında bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bursa'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru bekleniyor.



Bursa'da bu zamana kadar 2-4 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklıklar 37 ila 37,8 derece arasında kalırken, bugünden itibaren çarşamba gününe kadar termometrelerin 12.00-15.00 saatleri arasında 39 dereceyi göstermesi bekleniyor.



Nem oranının en yüksek yüzde 50 olacağı tahmin edilen Bursa'da, yetkililer mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı uyarısında bulundu. (İHA)