Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Bursa’da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip, hastaneye kaldırılan kişilerden Kenan Çetinkaya (56), Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız (41) da yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, tedavileri süren 10 kişiden 4'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 5 kişi tutuklandı.

Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi ve Mehmet Süpürgeci geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu, Uğur Kökkoparan, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler, çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. Sahte içkiden yaşamını yitiren 4 kişiden biri olan Mehmet Süpürgeci'nin, sahte içki satın aldığı Uğur Kökkoparan'ı, cep telefonunun rehberine 'Etilci' diye kaydettiği ortaya çıktı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip, hastaneye kaldırılan kişilerden Kenan Çetinkaya, Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız da yaşamını yitirdi. İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Çetinkaya, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Gezercan ve Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Ayyıldız’ın hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Hastanede tedavi gören 10 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA) Kentte, son 10 günde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen(51),(51),(39),(62),(56),(41),(51),(49),(37),(58),(36),(44),(43),(52) veedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi ve Mehmet Süpürgeci geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.