Bursa'da sahte içki nedeniyle bir kişi daha ölürken, 7'si ağır 12 kişi tedavi altında

Bursa'da sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 12 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen ve tedavisi süren hastalardan Mehmet İncili (51) ile Ferdi Nilüfer (37) hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren 12 kişiden Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu’nun sağlık durumunun ağır olduğu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52), Mehmet Özgür Kurşun’un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, hastaneye getirilen ve tedavileri devam eden kişilere sahte alkol satan şüphelinin Erhan O. olduğu belirlendi. Erhan O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

TIKLAYIN | Bursa'da bir kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti; 7 kişi komada

İnternetten sipariş, kargo ile teslim

Erhan O., emniyetteki sorgusunda sahte alkolü 5’er litrelik bidonlar halinde Uğur K. isimli bir kişiden aldığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Uğur K.’yı da yakalayarak gözaltına aldı.

Uğur K. ve Erhan O., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Uğur K., sorgusunda satışını gerçekleştirdiği maddeyi etil alkol olarak bildiğini ve internet üzerinden sipariş vererek, kargo ile teslim aldığını söyledi.

Operasyon devam ediyor

Polis ekipleri, Uğur K.’nın satış yaptığı 4 kişiye ulaşarak toplam 30 litrelik sahte alkolü ele geçirdi. Gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K.’nın emniyetteki işlemleri devam ederken polis olayla ilgili soruşturmayı genişleterek sürdürüyor. Emniyet yetkilileri vatandaşları, sahte alkol almamaları konusunda uyardı. (DHA)