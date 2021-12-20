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Bursa'da kadın cinayeti: Uyuduğu sırada kocası tarafından öldürüldü!

Katil zanlısının emniyetteki sorgusu sürüyor

20 Aralık 2021 09:31

Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. (81) tarafından başından tüfekle vurulan Gülser U. (77) hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak durumu anlatan Ali Kemal U., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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