Bursa'da kadın cinayeti: Eşini çalıştığı okulda bıçaklayıp başında bekledi

Bursa'da Atalay Doğan eşi Bircan Doğan’ı çalıştığı okulda defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan erkeğin başında beklediği Bircan Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’ndeki Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'nin temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti. Atalay Doğan, Bircan Doğan'ı ağır yaraladı ve başından bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bircan Doğan, sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Atalay Doğan ise olay yerinde gözaltına alındı. Bircan Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)