Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: Bir kişi öldü, 19 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana gelen kazada, İbrahim S. yönetimindeki servis midibüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yan yola devrildi.



Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.