Bursa'da, iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir orman ürünleri fabrikasında çalışan Aydın Saldıran (53), iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşletmeye ait iş makinesiyle fabrika bahçesinde çalışma yapan Lütfü Şen (36), geri manevra yaptı.

Bu sırada, yaya olarak arkasından geçen ve fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Aydın Saldıran'ı fark etmeyen Şen, iş makinesiyle talihsiz adamın üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydın Saldıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından iş makinesi operatörü Lütfü Şen, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldıran'ın cansız bedeni ise savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.