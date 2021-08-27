T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da iş cinayeti: Başına demir parçası düşen işçi, hayatını kaybetti

27 Ağustos 2021 17:47

Bursa'da, bir fabrikada çalışırken tavan vincinden düşen metal parçanın başına isabet ettiği işçi Fahrettin Çetinkaya (56) hayatını kaybetti.

Olay, Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fahrettin Çetinkaya, fabrikada çalıştığı sırada tavan vincinden kopan demir parça başına isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan Çetinkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

bursaiş cinayeti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24