Bursa'da geçen cuma günü kaybolan kadın, sağ olarak bulundu

Bursa'da geçen cuma günü piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa, 25 kilometre uzaklıkta dağdaki çiftçiler tarafından sağ olarak bulundu.

Boynukısa'ya ekmek ve su veren çiftçiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 52 saat sadece su içerek, durmadan şehre doğru yürüdüğü öğrenilen Gülefer Boynukısa'nın bitkin olduğu görüldü. Ayakkabısı parçalanan Boynukısa'ya JAK ekipleri ayakkabı verdi.

Yorgunluktan yürüyemeyen Gülefer Boynukısa'yı JAK timindeki bir asker sırtında taşıdı. Ormandan çıkartılan Boynukısa, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta ilk muayenesi yapılan Boynukısa'nın sağlık durumunun iyi olduğu, açlık nedeniyle bitkin düştüğü öğrenildi. Boynukısa, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.