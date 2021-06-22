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Bursa'da evden çıkan ve 5 saattir haber alınamayan genç için 200 kişilik ekip seferber oldu

22 Haziran 2021 23:50

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıkan ve 5 saattir haber alınamayan gencin bulunması için 200 kişilik ekiple çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı. Beyhan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Drone ile havadan, iz takip köpekleri ile karadan aranıyor

Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışmalara başladı. Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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