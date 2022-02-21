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Ekonomi

Bursa'da ekmeğe zam: Destek olmasa 4 liradan satmak zorunda kalırız

"Şu anda devletin fırıncılara vermiş olduğu destek olmasa, biz bu fiyatlara da ekmek satamayız"

21 Şubat 2022 19:50

Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetlere daha fazla esnafın dayanamadığını belirterek 2.5 TL olan 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı.
 
Bursa Fırıncılar Odası, Başkanı Mustafa Çırakoğlu, "Şu anda devletin fırıncılara vermiş olduğu destek olmasa, biz bu fiyatlara da ekmek satamayız. En az bir ekmeği 4 liradan satmak zorunda kalırız." dedi
 
Çırakoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşımıza yansıtmak istemedik"

"1 ay önce böyle bir karar almıştık. Ancak vatandaşımıza yansıtmak istemedik. Artan maliyetler sebebiyle bizlerde fazla dayanamadık. 2.5 liradan satılan 200 gram ekmeği, 3 lira olarak açıklamak zorunda kaldık. Bugün itibariyle herkes uygulamaya başladı. Tabii ki serbest piyasada halkımız istediği fiyata ekmek bulması mümkün. Mahalle fırınları verdiği hizmet, kaliteli ve protein değeri yüksek ekmeği 3 liranın üzerinde de satabiliyor. Şu anda devletin fırıncılara vermiş olduğu destek olmasa, biz bu fiyatlara da ekmek satamayız. En az bir ekmeği 4 liradan satmak zorunda kalırız."
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ ise 400 gram ekmeği 2 lira 75 kuruştan satıyor.
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