Bursa'da bir kadın evinin önünde kaçırıldı; polis ihbar sonrası 2 kişiyi gözaltına aldı

Bursa’da 20 yaşındaki bir kadın evinin önünde yolu kesilerek iki kişi tarafından kaçırıldı. Polis gelen ihbar sonrası aracı Kütahya'da durdurdu, iki kişi gözaltına alınırken kaçırılan kadın koruma altına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Mahalleye yeni taşınan 20 yaşlarında kadın, alışveriş yapmak için markete gitti. Eve dönerken önünü kesen kişiler, kadını yaka paça otomobile bindirmeye çalıştı. Otomobilin sağ kapısından zorla bindirilen kadın, sol kapıdan kaçmak istedi. Kadının ineceğini fark eden sürücü de hızla hareket ederek kadının inmesini engelledi.

Kadının çığlıklarını duyan sokaktaki vatandaşlar inene kadar otomobil mahalleden hızla uzaklaştı. Yaşanan olayın ardından polise yapılan ihbarlar sonucu, ekipler kadının da içinde bulunduğu otomobili Kütahya sınırında durdurdu. Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, kadın da koruma altına alındı. Kadının fuhuş çetesinin elinden kaçtığı iddia edildi.