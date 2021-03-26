Bursa'da bir eczane "askıda mama" uygulaması başlattı

Mama fiyatlarının yüksekliği sonrası Bursa'da bir eczane ise, hayırseverlerin desteği ile askıda bebek maması uygulamasını başlattı.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir eczanede, hayırsever vatandaşların oluşturdukları kumbara sayesinde ihtiyacı olan ailelere bebek maması temin edilmeye başlandı. Eczane çalışanları, bebek sahibi dar gelirli vatandaşların uygulamadan çok memnun kaldıklarını, hayırseverlere de teşekkür ettiklerini söyledi.

Marketlerde bebek mamaları çalınmasın diye kilitli dolaplarda satılıyor. Daha önce Meclis’te verilen soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mamadaki pahalılığı döviz kurlarındaki artışa bağlamıştı.

Dünyaca ünlü bir mama markasının 800 gramlık paketi Türkiye’de 125 TL’ye satılırken, asgari ücretle bir ayda sadece 18 kutu mama alınabiliyor.