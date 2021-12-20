Bursa'da 81 yaşındaki erkek, 77 yaşındaki eşini uykusunda öldürdü

Bursa’da 81 yaşındaki Ali Kemal Uyar isimli, 77 yaşındaki eşi Gülser Uyar'ı uykusunda öldürdü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 77 yaşındaki Gülser Uyar, evli olduğu 81 yaşındaki Ali Kemal Uyar isimli erkek tarafından uykusunda vurularak öldürüldü.

Olayın ardından kızını arayan Ali Kemal Uyar, Gülser Uyar'ı vurduğunu söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülser Uyar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Kemal Uyar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.