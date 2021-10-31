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Bursa'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı

Yaralılardan birinin durumu ağır

31 Ekim 2021 08:32

Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Araçlarda sıkışanlar ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan biri ağır 10 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.

Bursa-Mudanya yolundaki Esentepe Köprülü Kavşağı'nda kaza yapan 2 otomobile, arkalarından gelen 5 araç daha çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.
 Araçlarda sıkışan yolcular, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. (AA)

Bursa7 araçkaza
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