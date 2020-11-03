Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Bursa'da artan Koronavirüs vakaları nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.