Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheliye linç girişimi

Bursa'da tanımadığı 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen M.Ö., mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.



Olay, dün Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak, yürümeye başladı. İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi. Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı. Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı. M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. Tacize uğradığı iddia edilen çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.Ö., tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

"Çocuklarımızdan uzak dursunlar"

5 yaşındaki kız çocuğunun olaya müdahale eden yengesi Tülay Y. (32) yaşananlara tepki gösterdi. Tülay Y., “Artık çocuklarımızdan uzak dursunlar, dokunmasınlar. Daha kaç tane çocuk ölmesi lazım. Yeğenim psikolojik olarak çökmüş durumda, yanına kimse yaklaşamıyor, herkesten çekiniyor. 'Sesini çıkarma, seni öldürürüm' demiş, yeğenim ifadesinde elimi tutu, beni öptü ve götürmeye çalıştı diyor. Bu çocuk daha 5 yaşında, bu çocuk bunları nasıl bilebilir. Siz bu çocuktan ne istiyorsunuz. Bu adam her gün o caddeden geçerken çocukların başını okşuyormuş, herkes zaten şikayetçiymiş bundan. Bunların önlemi alınsın. Çocuklarımızdan uzak dursunlar. Hepsi bizim çocuklarımız hiç fark etmiyor, çocuklar hepimizin” dedi.

"Bu hak mıdır adalet midir?"

Kızının psikolojisinin bozulduğunu belirten baba Birol D., “Bu hak mıdır, adalet midir? Bu çocuklarımızdan ne isteniyor? Lütfen, halk ve devlet olarak bu duyarlılığı paylaşalım. Kızımı öpmüş, kızım sürekli dudaklarını siliyor. 5 yaşındaki çocuktan ne istiyorsun" diye konuştu.

Zanlı adliyeye sevk edildi

Kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)