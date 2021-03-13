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Bursa'da 22 araca çarparak 4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın şoförü tutuklandı

13 Mart 2021 21:34

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TIR şoförü Faruk Eskiçırak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaza, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Faruk E. yönetimindeki TIR, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarpıp, altına alarak sürükledi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, birçok araç demir yığınına döndü.

 

 

 

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