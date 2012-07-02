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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı: Öcalan İmralı'dan hiçbir şekilde çıkarılmadı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan'ın, İmralı dışına çıktığına dair ortaya atılan iddiaları yalanladı

02 Temmuz 2012 20:45

Abdullah Öcalan'ın İmralı'da bulunmadığı iddiaları üzerine açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 'Öcalan İmralı'dan hiçbir şekilde çıkarılmamış olup, halen cezasını infaz etmektedir' dedi.

Abdullah Öcalan 'ın, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan hiçbir şekilde çıkarılmadığı, halen İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda cezasını infaz ettiği bildirildi. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan 'ın bulunduğu cezaevinden çıkartılarak, değişik resmi kurumların misafirhanelerinde misafir edildiği ile ilgili çıkan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 

Açıklamada, “Hükümlü Abdullah Öcalan İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan hiçbir şekilde çıkarılmamış olup, halen İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Haberlerde yer alan iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. 

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