Bursa, Clio'yu Fransa ile paylaşacak

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Clio IV’ün bir bölümünün Flins’te üretilmesini kabul etti.







Fransa’da yayınlanan “La Tribune” gazetesinde çıkan ve Renault’nun yeni nesil Clio’yu tamamen Bursa’da üreteceğine ilişkin haberler sonrası patlayan krizde dün son nokta konuldu. Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile Renault Başkanı Carlos Ghosn arasındaki görüşmeden, Clio IV’ün bir bölümünün Fransa’daki Flins fabrikasında üretilmesi kararı çıktı.



Sarkozy-Ghosn görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Toplantıya, sivri açıklamalarıyla dikkat çeken Sanayi Bakanı Christian Estrosi’nin yanı sıra Renault’nun Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Patrick Pelata da katıldı. Ghosn ve Pelata, hiçbir yorumda bulunmadan Elysee Sarayı’ndan ayrılırken, açıklama cumhurbaşkanlığı ofisinden geldi. Açıklamada Renault’nun Flins fabrikasında Clio III ve 2013’te piyasaya çıkacak Clio IV modellerinin bir bölümünün üretimine devam edileceği konusunda güvence verildiği bildirildi. Aynı açıklamada, Flins’teki işgücünün korunacağı, Clio IV’ün yanı sıra 2012’den itibaren Renault’nun Avrupa’da pazara sunmayı planladığı elektrikli modellerinin de üretileceği kaydedildi.





Pelata’nın dediği çıktı!



Renault’nun Flins’te istihdamı koruyacağı ve Clio IV üretiminin bir kısmını bu fabrikada yapacağı şeklindeki taahhüdü, Sarkozy’nin “kısmen de olsa Renault’dan önemli taviz kopardığı” şeklinde sunulurken, Sanayi Bakanı Christian Estrosi’nin söylediklerinin aksine Clio IV, Türkiye yerine sadece Fransa’da üretilmeyecek.



Renault’nun iki numaralı adamı Pelata, krizin ilk günlerinde projenin üretim yeri için karara varılmadığını, çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığını, yeni modelin üretiminin şimdi olduğu gibi iki ayrı fabrika arasında paylaştırılabileceğini söylemişti. Clio III, Flins’in yanı sıra Bursa fabrikasında da üretiliyor. Renault yetkilileri, Türkiye’de üretilen Clio’nun, Fransa’da üretilenden 1400 euro daha ucuza malolduğunu açıklamıştı.





‘Cost killer’ ikna etti



Aynı anda “kurtarıcısı” olduğu Nissan’la Fransa’nın iki numarası Renault’nun başkanlığını yürüten “Cost Killer” (Maliyet Katili) lakaplı Carlos Ghosn, Clio IV konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi de ikna etti. Bunu, Clio gibi bir modelin, rekabetçi fiyatlarla üretilmesi gerektiğini anlatarak yaptığı tahmin ediliyor.



Nissan’ı hayata döndürdüğü için Japonya’da kendisine nişanlar verilen, bir çizgi roman kitabı çıkartılan, araştırmalarda her 4 Japon kadınından birinin çocuğunun babası olarak görmek istediği Ghosn, zorluklara bağışıklık kazanmış bir yönetici. Kendisine takılan lakaplar ise birden fazla: Tamir edici, maliyet katili, (iki şirket arası mekik dokuduğu için) 7/24 gibi...



İşe Fransız lastik üreticisi Michelin’de başlayan ve bu şirkette başkanlığa kadar yükselen Ghosn, ilk hünerlerini burada gösterdi. Michelin’in Uniroyal’i alınca, bu kez iki şirketin birleştirilmesi görevini üstlendi. 1996’da Renault’ya başkan yardımcısı olarak geçti. Renault Nissan’ın yüzde 36 hissesini alınca, Japonya’ya gitti ve Japonca ile bildiği dil sayısını 6’ya çıkardı. Ghosn, yılda 1 milyar dolardan fazla zarar eden Nissan’a, 1.5 milyar dolara yakın tasarrufla daha ilk yıldan kara geçirdi.



Louis Schweitzer’in emekliye ayrılmasıyla 2005’te Renault’nun da koltuğuna oturdu.





