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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un kupa yolculuğu başladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)  Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, final etabının ilk maçı için bugün Yunanistan'a gitti

02 Nisan 2018 20:30

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) 

Kadınlar CEV Challenge Kupası\'nın finalinde Yunanistan\'ın Olympiakos takımıyla eşleşen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, final etabının ilk maçı için bugün Yunanistan\'a gitti.
Kadınlar CEV Challenge Kupası\'nı daha önce iki kez kazanan ve bu yıl da mutlu sona ulaşarak üst üste ikinci kez kupanın sahibi olmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Olympiakios ile oynayacağı final etabının ilk karşılaşması için Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan hareket ederek havayoluyla Yunanistan\'a gitti.
Akşam saatlerinde kamp yapacağı otele yerleşecek olan yeşil beyazlı ekip, yarın sabah ve akşam olmak üzere çift idman yapacak. Maçın oynanacağı gün sabah saatlerinde bir kez daha antrenman yapacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Final etabının ilk maçı 4 Nisan Çarşamba günü TSİ 18.30\'da Yunanistan\'ın Pire kentindeki Melina Merkouri Rentis Spor Salonu\'nda oynanacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 11 Nisan Çarşamba günü saat 18.00\'de Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda oynanacak.

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