Bursa Büyükşehir Belediyespor'a sağlık sponsoru

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü\'nün sağlık sponsoru, yapılan protokolle bu yıl da Medical Park Bursa Hastanesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan imza törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor yöneticileri Ömer Cihat Bay, Muhittin Bilici, Dergah Alkan, Yunus Emre Gelen ve Gökhan Dinçer ile Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, Başhekim Murat Saylık ve Pazarlama Müdürü Alper Bilir katıldı.

Bursa’nın barındırdığı güzelliklerle çok yönlü ve özellikli bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin gurur kaynağı olan Bursaspor’un yanı sıra Büyükşehir Belediyespor’un da yüzlerce sporcuyu bünyesinde barındırdığını, gençlere katkı koymaya çalışan Bursa’nın önemli bir birimi olduğunu söyledi. Medical Park Bursa Hastanesi ile önemli anlaşmaya imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, \"Spor yapılan yerlerde sağlık problemlerinin çıkması kaçınılmaz gerçek. İmzaladığımız kapsamlı anlaşma ile 2018-2019 sezonu sağlık sponsorumuz yine Medica Park Bursa Hastanesi, voleybol, basketbol, güreş, boks, karate ve atletizmde 160 sporcumuzun tedavi masraflarını karşılayacak. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız protokol hayırlı olsun\" dedi.

Medical Park Bursa Hastanesi’nin üç sezondur Büyükşehir Belediyespor’a sağlık sponsoru olduğunu hatırlatan Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla ise \"Büyükşehir belediye başkanımıza ve bize güvenen Büyükşehir Belediyespor yöneticilerine ‘duydukları güven nedeniyle‘ teşekkür ediyoruz. Sporun ve sporcunun yanındayız. Tabii ki ‘Allah muhtaç etmesin’ sezon boyunca yaşanabilecek en ufak sakatlanmada bile sporcularımızın yanındayız. Tüm sporcularımıza, problem yaşamadan güzel ve başarılı bir sezon diliyoruz. Verilecek her görevde Büyükşehir Belediyesi’nin ve Büyükşehir Belediyespor’un yanındayız\" diye konuştu.

Protokolün imzalanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Vekili Esra Molla’ya Büyükşehir Belediyespor’un formasını hediye etti.



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