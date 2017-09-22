Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru BUDO oldu

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezonda BUDO\'nun isim sponsorluğunda mücadele verecek.

Yeni ismi 2 yıllığına Bursa Büyükşehir Belediyespor BUDO Kadın Basketbol Takımı olan yeşil-beyazlı ekibin imza töreni Mudanya BUDO İskelesi\'nde gerçekleştirildi. Törene Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanvekili İlhan Satık, BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Vardar, başantrenör Gökhan Aşıcı ve takım kaptanı Dilek Dedeoğlu\'nun yanı sıra teknik heyet ve sporcular katıldı.

Bursa\'nın iki kurumu Bursa Büyükşehir Belediyespor ve BURULAŞ\'ın bir araya gelmesinden ötürü duyduğu mutluluğu dile getiren İlhan Satık, \"Bundan sonraki organizasyonlarımızda Bursa\'yı temsilen inşallah daha güzel bir birlikteliğimiz olacak. Büyükşehir Belediyespor\'u ulusararası yeni başarılara taşımak ve yelken açmak amacıyla yeni sözleşmeye imza attık. Kadın Basketbol Takımımız, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bursa Büyükşehir Belediyespor BUDO Kadın Basketbol Takımı ismiyle parkelere çıkacak\" dedi.

ANLAŞMA 2 YILLIK

BURULAŞ\'ın şehirler arası ulaşımı kolaylaştırma amacında önemli mesafeler kaydettiğini dile getiren İlhan Satık, \"BURULAŞ Türkiye\'ye öncü oldu. Kulübümüzdeki elde edilen başarılarla yetiştiriciliğin yanı sıra, yarışmacı kimliğini kazanmış durumdayız. Voleybol ve basketbolun yanı sıra, güreş, masa tenisi ve karate gibi diğer branşlarda da başarılar elde ettik. BURULAŞ ile 1\'inci Lig\'de mücadele vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Recep Altepe\'ye teşekkür ediyoruz. Bursa\'nın spor kenti olması noktasında Büyükşehir ile BURULAŞ\'a destek veren Levent Fidansoy\'a teşekkür ediyoruz. Daha güzel günlerde inşallah yeniden beraber olacağız\" diye konuştu.

BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy ise, \"BURULAŞ her zaman öncü oluyor. Ulaşımda bütün noktaları bir arada toplayan tek şirketiz. Basketbol Takımımızın yeni liginde şampiyon olacağına inanıyor, başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra sezon sonunda şampiyonluk toplantısını yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.

BURSA\'DA TEK TAKIM

Cemal Vardar da, \"Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Recep Altepe\'ye de spora verdiği desteklerden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Özellikle kadın basketbol takımımızı desteklediği için, kadın basketbol takımımız Bursa\'da tek olmasıyla büyük bir misyon üstlendi. BUDO ile Büyükşehir Belediyespor ismi çok yakıştı\" şeklinde konuştu.

\"Takımımız adına bende bu desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu destek ile birlikte sizlerin yüzünü kara çıkartmadan devam edeceğiz\" açıklamasını yaparken, takım kaptanı Dilek Dedeoğlu ise Büyükşehir Belediyespor\'u sahada en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İmza töreninin ardından Levent Fidansoy\'a isminin yazılı olduğu forma takdim edildi.

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