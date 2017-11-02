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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Alinur Aktaş (2)

YENİ BAŞKAN, ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ Bursa Büyükşehir Beldiye Başkanlığı'na seçilen AK Partili Alinur Aktaş, kendisini bu göreve seçen meclis üylerine teşekkür etti

02 Kasım 2017 19:56

YENİ BAŞKAN, ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ
Bursa Büyükşehir Beldiye Başkanlığı\'na seçilen AK Partili Alinur Aktaş, kendisini bu göreve seçen meclis üylerine teşekkür etti. Konuşmasında, Bursa\'ya hizmet etmiş belediye başkanlarına ve \'Ustam\' dediği Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından İnegöllü Hikmet Şahin\'e teşekkür eden Aktaş, kullanılan 84 oyun 75\'ini alarak bu göreve seçildi.
ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?
1970 Bursa İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini İnegöl\'de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Uzun yıllar mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, evli ve 2 çocuk babası.

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