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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Masterchef' açıklaması: 375 bin TL artı KDV ödendi

Açıklamada, ödenen bedelin belediyenin kasasından çıkmadığı belirtildi

01 Aralık 2020 16:47

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da çekimi gerçekleştirilen MasterChef programına yapılan ödemeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, TV programına belediyeden 600 bin TL artı KDV ödenmesinin gerçek dışı olduğu belirtilirken, "Programa ödenen para 375 bin TL artı KDV olup, bunun 200 bin TL'si Bursa Turizm Tanıtma Birliği tarafından, 175 bin TL'si ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönlendirmesi ile gıda sektöründe faaliyet gösteren ve programa da konuk olan iş adamları tarafından ödenmiştir" denildi.

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