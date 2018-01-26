Bursa Büyükşehir Belediyesi ile THY arasında anlamlı imza

BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, THY ile yapılan anlaşma ile Bursa’da ikamet edip de memleketlerinde toprağa verilmek isteyenlerin cenazelerinin uçak ile ücretsiz taşınacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Hava Yolları (THY) arasında önemli bir protokol gerçekleştirildi. Bursa’da vefat edenlerin cenazelerinin uçakla memleketlerine naklini sağlayacak protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Türk Hava Yolları (THY) Kargo Pazarlama Başkan Yardımcısı Murat Yalçın Kırca arasında İstanbul’da imzalandı. Başkan Aktaş, THY ile yapılan anlaşma ile Bursa’da ikamet edip de memleketlerinde toprağa verilmek isteyenlerin cenazelerinin uçak ile ücretsiz taşınacağını açıkladı.

Protokol kapsamında cenaze sahibi 4 kişinin de yüzde 25’lik bir indirimle seyahat edeceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Hayat anında olduğu kadar ölüm anında da en kaliteli, sağlıklı hizmeti vermek adına hayırlı bir protokolü resmi çerçeve altına aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak insanlarımızın yanındayız” dedi.

43 AYRI ŞEHRE HIZLI ULAŞIM

Bursa’nın, Türkiye’nin 80 ilinden vatandaşların ikamet ettiği bir çiçek bahçesi niteliğinde olduğunu belirten Başkan Aktaş, bazı insanların cenazelerini doğum yerlerinde defnetmek istediğini ifade etti. İlgili konuda bugüne dek kara yolu taşımacılığıyla hizmet verdiklerini ve böylece ciddi anlamda araç, yakıt ve personel sarfında bulunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, uzak mesafelerde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. THY Kargo birimiyle cenazelerin, memleketlerine uçakla gönderilmesi ve yaşanılan sıkıntıların giderilmesi noktasında çok hayırlı bir protokol imzaladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Allah herkese sağlıklı uzun ömür nasip etsin ama ölüm de hayatın bir gerçeği. İnsanlarımızın bu zor zamanlarında sağlıklı şekilde hava yolu taşımacılığıyla 43 ayrı şehre ulaşımıyla ilgili bir protokol imzaladık. Protokol kapsamında cenazelerimiz bizim için en yakın lokasyonlar olan Yenişehir, Sabiha Gökçen ve Atatürk hava alanlarına belediyemiz tarafından getirilecek. Havaalanlarından da memleketlerine gönderilecekler” diye konuştu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

THY Kargo Pazarlama Başkan Yardımcısı Murat Yalçın Kırca ise cenazeleri en kısa yoldan memleketlerine ulaştırma adına protokolü imzaladıklarını kaydetti. Bunun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydeden Kırca, “Hayırlı olsun. Allah vatandaşlarımıza sağlıklı ömürler versin. Protokol çerçevesinde vatandaşlarımıza daha faydalı bir hizmet sağlamış olacağız” diye konuştu.



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