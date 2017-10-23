Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, icraatlarını anlattı, istifa etti: Liderimizle ters düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum" sözleriyle işaret ettiği isimlerden biri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bugün (23 Ekim 2017) görevini bıraktığını duyurdu. Büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu 2009 yılından bu yana yaptıkları işleri anlatan Altepe, "Liderimizle ters düşmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ve Recep Altepe'nin de bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlanmıştı.

"Bu şartlarda görev yapma imkânının kalmadığını" savunan Recep Altepe, "istifa" açıklamasında şunları kaydetti:

"Son günlerdeki gelişmeler Bursa'nın değil Türkiye'nin gündemi oldu. Şu anda da görüldüğü gibi çok sevdiğimiz Bursa'ya hizmet etmek, dert ve sıkıntılarını çözmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bunu yaparken de herkese eşit davranmaya çalışıyoruz. Kim olursa olsun Bursalı hemşehrilerimiz arasında da ayrım yapmamaya gayret gösteriyoruz. Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik. Aynı amaçla herhangi bir dedikoduya vesile olmaması amacıyla tüm işyerlerimi kapattım. Sadece Bursa Belediye Başkanı olarak hizmeti sürdürdüm. Herkesle el ele çalıştık. Bursa halkı karşısında güven puanımız hiç düşmedi. Son günlerde özellikle bizim için çok değerli olan AK Parti'nin yönetimi tarafından başlatılan reform adı altında bir eylem başlatıldı. Bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor. Bizim 39 yıl süren siyaset hayatımız var.

"Liderimiz ile ters düşmeyeceğiz"

"Böyle bir teşkilat terbiyesi olan, ömrünü davaya adamış biri olarak, 24 yıldır belediye görevlerinde hep hizmet konusunda adımlar attık. Bu yolda kavgadan yana hiç olmadım. Kent kültürünü de en güzel şekilde ortaya koyduk. Bugüne kadar sürdürdüğümüz 'kavga değil hizmet' ilkesini sonuna kadar sürdüreceğiz, parti liderimiz ile ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız. Hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya hiç yanaşmayacağız. Bu şartlarda Bursa'mıza, hemşehrilerimize, ülkeme hizmet imkânının kalmadığı da ortadadır. Bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

İcraatlarını anlattı

Altepe, Yıldırım Mahallesi'nde katıldığı açılış töreninde de sekiz yıldır yaptıkları icraatları anlattı. Altepe, şöyle konuştu:

"Bugün güzel bir gün, bugün yazdan kalma güzel bir sonbahar günü. Güzel hizmetlerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hep konuşulup yapılamayan bir gerdanlık... Yaklaşık 7. milyon lira civarında tutan bir köprümüz.

Bu güzel gerdanlığımız da dere ıslahımız da mahallelerimize değer katacak. Toplam 17.5 milyonluk yatırımımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar, özellikle Bursa olarak, Türkiye olarak güzel bir dönem geçiriyoruz. Hizmetlerin yağmur gibi aktığı bir dönem. Türkiye'nin çehresi değişti, her yurt dışına çıktığımızda Türkiye'yi ayrı bir seviyoruz. Allah keyfimizi bozmasın, Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin. Güçlü bir Türkiye'yi oluşturma yolunda adımlarımızı hızla atıyoruz.

Bu eserlerle tarihe geçmiş oluyoruz. Bizleri destekleyen Bursa halkına karşı borçlarımızı ödemeye gayret gösteriyoruz. Bursa birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi bir kenttir. Bursamız, Türkiye'nin öncü ve lokomotif şehri olma yolunda özen gösterdi. Bursamızın yeşiline sahip çıktık. En önemli özelliği yeşilliktir. Yeşil Bursa'yı yeniden canlandırmak için önemli adımlar attık. İşte, dere ıslahımız. Diğer derelerimizde yapılan ıslahlar. Ovalarımız, derelerimiz, sahillerimiz temizlendi. Tüm alanlarda park çalışmalarımız var, bunlar devam ediyor. Değişik bölgelerimizde meydan çalışmaları var.

İşte tüm bu bölgelerimizde Bursamızın tamamı UNESCO listesine girdi. Bursa artık dünya mirasıdır, evrensel bir değerdir. Başta belediye sporumuz ve amatör kulüplerimize sahip çıkıyoruz. Türkiye'ye örnek olduk. Diğer konumuz da özellikle gençlerimiz. Biz tüm konularla ilgileniriz. Gençlerimizin en iyi şekilde eğitilmesi için tüm desteğimizi gösteriyoruz. Okullarımızda yapılması gereken spor salonlarımızın ve diğer bölümlerin yapılması... Bunları hep yapıyoruz. Bunun yanında Bursamızın ticaretinin gelişmesi ve havaalanının açılması gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turizmin gelişmesi, Bursamızın tekrar gelişmesi için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah hükümetimizin de desteğiyle birlikte metro çalışmaları başlatılmış olacak."