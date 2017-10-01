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Spor

Bursa BŞB, Avrupa'da Devler Ligi'ne galibiyetle başladı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı ETTU Şampiyonlar Ligi ilk maçında Avusturya’nın Ling AG Froschberg takımını 3-2 mağlup ederek devler ligine galibiyet ile başladı

01 Ekim 2017 23:06

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı ETTU Şampiyonlar Ligi ilk maçında Avusturya’nın Ling AG Froschberg takımını 3-2 mağlup ederek devler ligine galibiyet ile başladı.

Bursa Büyüşehir Belediyesi Tenis Kafe Sosyal Tesisleri’nde oynanan müsabakanın ilk eşleşmesini Ling AG Froscberg’in sporcusu  Mo Zhang karşısında  11-7, 11-7, 5-11 ve 11-3’lük setlerle 3-1 kazanan yeşil-beyazlıların Hong Kong’lu sporcusu Lee Ho Ching ile skoru 1-0 getirirken milli sporcumuz Melek Hu eşleşmede Avusturyalı sporcu Sofia Polcanova’ya 11-9, 9-11, 6-11 ve 5-11 setlerle 1-3 boyun eğince skor 1-1’e geldi.
SKOR EŞİTLENDİ
Maçın üçüncü eşleşmesinde temsilcimizden Yana Noskova, Ho Tin-Tin karşısında 12-14 ve 5-11 ile 2-0 geriye düştüğü eşlemeyi üçüncü setten itibaren 11-6, 11-7 ve 11-6 ile 3-2 geçerek setlerde yeşil-beyazlıları 2-1 ile yeniden öne geçirse de maçın dördüncü eşleşmesinde Lee Ho Ching, Linz AG Froschberg’in deneyimli sporcusu Sofia Polcanova’ya 9-11, 7-11 ve 3-11 ile 3-0 kaybedince skor 2-2 ile yeniden eşitlendi.
Son eşleşmede Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün kaptanı Melek Hu rakibi Mo Zhang’i  11-9, 11-4, 4-11 ve 11-5 ile geçmeyi bildi ve böylelikle Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Avusturya temsilcisi 3-2 mağlup ederek devler ligine galibiyetle başladı.
BAŞKAN ALTEPE TEBRİK ETTİ
Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcu ve teknik heyetini, salonda maçı izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ilk tebrik eden taraf oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci maçını 13 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya’nın UCAM Cartegana TM takımı ile oynayacak.

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