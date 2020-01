Bursa Bölge Adliye Mahkemesi göreve başladı

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)- BURSA’da, yeni adli yıl yapılan tören ile başladı. Adli yıl nedeniyle bir süre önce kurulan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) göreve başladı. Yapılan törende konuşan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, geçen yıl yargı teşkilatı olarak sıkıntılı günler yaşadıklarını belirterek, \"İçindeki hain unsurları temizleyen yargı teşkilatı, geleceğe her zamankinden daha güçlü daha sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir\" dedi.

Yeni adli yılın başlaması nedeniyle Bursa Adliye Sarayı Bahçesi\'nde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ve saygı duruşu ile başlayan tören İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bursa Adliye Bölge Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sait Gürlek, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Baro Başkanı Gürkan Altun, BAM Daire başkanları, savcıları, adliyede görev yapan hakim, savcı ve çalışanların katıldığı törende konuşan Baro Başkanı Gürkan Altun, \"Hukukun üstünlüğü ilkesinin vücut bulduğu, yargının bağımsız olduğu yeni bir adli yıl dileriz\" dedi.

Daha sonra söz alan Bursa\'da yeni kurulan Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sait Gürlek, bugün hizmete giren BAM\'da, bölge başkanının yanı sıra,18\'i daire başkanı olmak üzere toplam 78 hakim ve savcı ile 150 personelin atandığını söyledi. Gürlek, “bugünden itibaren verilen kararlar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne değil, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi dairelerine gelecek\" dedi.

Törende konuşan Bursa Bölge Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldığımızı belirtip, \"Yargının içerisinde malum yapıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 bin 200 hakim ve savcı meslekten uzaklaştırıldı. Ve haklarında soruşturma başlatıldı. Bu sebeple Türkiye genelinde yaklaşık 168 bin soruşturma ve dava açıldı. 52-53 bin kişi ise tutuklu bulunmakta. Umarım bu adli yıl bir öncekinden iyi olur\" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, yargı teşkilatının geçen yıl büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çekip, \"çok şükür ki gerek ülkemiz, gerekse yargı teşkilatımız, tez zamanda ve en süratli bir şekilde bu sıkıntıları atlatmasını bilmiştir. İçindeki hain unsurları temizleyen yargı teşkilatı, geleceğe her zamankinden daha güçlü daha sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Hiçbir mazeret üretmeden her zamankinden daha çok çalışacağımız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Adalet bizler için ne bir seçenek ne de bir lütuftur. Olmazsa olmaz, fazilet, ilke ve mecburiyettir. Ne eziyet, ne merhamet, sadece adalet! Tek amacımız, yargının, bu ülkede adaletin tekrar insanların birinci derecede güven duyduğu kurum haline gelmesini sağlamaktır\" diye konuştu.

