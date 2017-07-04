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Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Eylül'de açılıyor

170 personelin çalışacağı mahkemede Bursa, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Balıkesir ve Yalova'daki davalar görülecek

04 Temmuz 2017 16:34

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin (BAM) yeni Adli Yıl’la birlikte açılacağı bildirildi. Dün yayınlanan kararname ile Bursa Cumhuriyet  Başsavcısı Abdulkadir Şahin, Bursa BAM Başkanı olurken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Şanlıurfa Başsavcısı Uğurhan Kuş getirildi.

Hakim ve Savcılar Kurulu 1’inci Dairesi’nce dün yayınlanan kararname ile Bursa Adliyesi’ndeki kadroları da ilgilendiren yeni atamalar yapıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY ve diğer terör olaylarına ilk yetkili mahkeme olan Bursa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sait Kaçar, Bursa BAM Daire Başkanı oldu.

Terör Savcısı Abdülhamit Erdem BAM üyesi, Bursa Başsavcı vekilleri Ali Usta ile Ali Öksüz Bursa BAM Savcılığı’na atandı. Önümüzdeki yeni Adli Yıl’da açılacak olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne aralarında Daire Başkanları, üye hakim ve savcılarında bulunduğu 79 hakim ve savcı atandı.

Bursa Adliyesi’ne ise aralarında Ağır Ceza Başkanların olmak üzere 33 hakim, 5 cumhuriyet savcısı tayin oldu.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, Merinos kavşağında Bursa Teknik Üniversitesi’nce boşaltılan binalarda hizmet verecek. Hummalı bir şekilde çalışılan ve son rötuşları kalan binadaki birimleri yeni adli yıla kadar bitmiş olacak. 170 personelin çalışacağı mahkemede Bursa, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Balıkesir ve Yalova'daki davalar görülecek.

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Bursa Bölge Adliye MahkemesiAbdulkadir ŞahinUğurhan KuşBAM

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